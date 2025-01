"Artistieke progressie" geeft Nina Pinzarrone vertrouwen richting EK: "Ik moet laten zien dat ik er nog steeds ben"

ma 20 januari 2025 19:05

Nina Pinzarrone (18) is zich volop aan het klaarstomen voor het EK kunstschaatsen. Na haar bronzen medaille van vorig jaar en meer prima resultaten wordt de Belgische alsmaar meer bij de toppers gezet. Zelf vindt ze niet dat het voor extra druk zorgt en dat het zelfs een voordeel is. "Als je naam niet bekend is, krijg je automatisch minder punten", vertelt Pinzarrone.

Sinds vorig weekend is Nina Pinzarrone een tweevoudige Belgische kampioene. Daarvoor moest ze zelfs nu niet in actie komen. De score van een wedstrijd in Zagreb telden voor het BK. "Ik weet niet waarom, maar dit jaar hebben ze het BK in januari gezet. Normaal gezien is dat altijd in november of december", duidt Pinzarrone. "De federatie had wel al gezegd dat voor Jade (Hovine), Loena (Hendrickx) en ik de punten van de Challenger in Zagreb in de plaats van die op het BK konden, als het het trainingsschema in de war zou brengen." Hendrickx en Hovine zegden af, dus kreeg Pinzarrone een vrijgeleide. Vorig weekend schaatsten namelijk enkel nog deelneemsters die niet in de buurt kwamen van de 18-jarige Belgische. Ook zonder de twee concurrenten schat Pinzarrone haar titel hoog in. "Het is toch wel een van de hoogtepunten van mijn seizoen. Elk jaar is het de bedoeling om de titel te pakken."

Ik besef dat mensen mij in de top 3 zetten, maar het zorgt niet voor extra druk. Nina Pinzarrone

De focus ligt weliswaar op het EK, dat volgende week plaatsvindt in Talinn. Het brons van vorig jaar zorgt voor iets meer verwachtingen. "Ik besef dat mensen mij in de top 3 zetten, maar het is voor mij niet een extra druk. Ik weet gewoon dat ik moet doen wat ik op training doe. Het is een wedstrijd zoals alle anderen en ik moet niet veel nadenken." Elke internationale liefhebber die het kunstschaatsen op de voet volgt, kent ondertussen Nina Pinzarrone. Dat ziet ze als een voordeel. "In schaatsen is het belangrijk of je naam gekend is, ook voor de jury. Als je naam niet bekend is, krijg je automatisch minder punten", duidt Pinzarrone. "Het is goed dat ik die stap heb bereikt. Nu moet ik laten zien dat ik er nog steeds ben."

Middelbaar diploma op zak

"Je kan goed zijn qua techniek, maar je moet ook het artistieke deel onder de knie hebben", beseft de Belgische. Daarom heeft ze gewerkt om op dat vlak progressie te boeken. "Ik voel zelf dat ik matuurder ben geworden, dat ik groter schaats en dat ik een verhaal probeer te vertellen." En niet alleen op sportief vlak, maar ook op persoonlijk vlak waren er veranderingen. Pinzarrone rondde namelijk haar middelbare opleiding af en studeert nu (met afstandsonderwijs) Voedingsleer. "Blij dat dat achter de rug is", zegt Pinzarrone. "Als ik thuis kom, moet ik een beetje werken voor school, maar het is niet dat ik echt naar school moet en daarna nog huiswerk moet maken. Het is een beetje rustgevender, beter voor een sporter."

Nu ben ik meestal alleen op het ijs en kan ik me echt concentreren. Nina Pinzarrone