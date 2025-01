Met terugkerende Loena Hendrickx als titelverdediger: 3 Belgische kunstschaatssters naar EK in Tallinn

België zakt met drie deelneemsters af naar het EK kunstschaatsen.

Dankzij de podiumplaatsen van Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone vorig jaar op het EK in het Litouwse Kaunas heeft België als enige van de 25 deelnemende landen het recht om het maximale aantal van drie deelneemsters naar het EK te sturen.

De twee Leading Ladies zijn er ook dit jaar opnieuw bij. Verder sluit ook Jade Hovine nog aan. Het ijsdanspaar Olivia Shilling/Leo Baeten voldeed niet aan de eisen voor deelneming.

Het is vooral uitkijken naar de terugkerende Hendrickx, die intussen weer op het ijs staat en zich in Antwerpen voorbereidt op het EK, samen met haar broer en coach Jorik Hendrickx en choreograaf Adam Solya. Ze komt ervoor niet meer in competitie uit.

De Europese kampioene sloeg begin december op training haar enkel om. Dat vertraagde haar opbouw naar het EK.

Hendrickx beleeft voorlopig een moeilijk seizoen. Ze begon begin oktober met een derde plaats, maar tegenvallende score, in de Shanghai Trophy. Nadien paste ze voor de Grand Prix de France in Angers, de Finlandia Cup in Helsinki en de Golden Spin-meeting in Zagreb.