Loena Hendrickx stelt comeback nog even uit: "Maar er zit vooruitgang in"

Loena Hendrickx blijft nog even van het ijs tijdens competities.



Eerder zegde ze al af voor de Grand Prix in Frankrijk, die afgelopen weekend werd gehouden, omdat ze extra tijd nodig had om zich voor te bereiden op de komende events. Nu laat ze ook weten dat ze niet zal meedoen aan de Finlandia Cup, een Grand Prix in Helsinki binnen 2 weken.



De Europese kampioene kunstschaatsen zal van 4 tot en met 7 december wel deelnemen aan de Golden Spin in Zagreb. Voor het eerst in weken is ze weer goed aan het trainen, laat Hendrickx weten. Ze wil eind januari in Tallin haar Europese titel kunnen verdedigen.



Volgens Hendrickx kende ze een moeilijke seizoenstart. "Ik had een goede zomer en de training ging goed. Maar desondanks had ik het gevoel dat er geen vooruitgang in zat. Naarmate het seizoen naderde, werd de druk groter. En dat werkte tegen me."



Na de eerste wedstijd van het seizoen, begin oktober in Shanghai - ze werd daar derde - besloot ze een stapje terug te doen. "Terug naar de basis en stap voor stap opbouwen. Dat doen we nu een tijdje en ik heb in de gaten dat er vooruitgang in zit."



Maar Hendrickx heeft dus besloten dat de wedstrijd in Helsinki te vroeg komt. Het is de vijfde van zes Grand Prix-wedstrijden, waaraan uitsluitend uitgenodigde schaatsers kunnen meedoen.