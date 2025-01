Maya Cloetens eindigt als 13e op de massastart in de Wereldbeker biatlon, Lotte Lie wordt 23e

Maya Cloetens is in Ruhpolding (Dui) 13e geworden op de massastart in de wereldbeker biatlon. Lotte Lie eindigde op de 23e plaats.

Vandaag stond met de massastart de 12e proef in de Wereldbeker biatlon op het programma in Duitsland.



Na 12,5 kilometer langlaufen, afgewisseld met 4 passages op de schietbaan, eindigde onze landgenote Maya Cloetens als 13e. Ze miste maar 1 keer het doel. Voor Cloetens is het haar tweede beste prestatie ooit na een 12e plaats eerder dit seizoen.



Lotte Lie verging het iets minder goed. Ze miste 3 keer op de schietbaan en werd uiteindelijk 23e.



De overwinning ging naar de Zweedse biatlete Elvira Oeberg. In het Wereldbekerklassement staat Lie op een 20e plaats, Cloetens is 24e.