VIDEO - Shorttracker Stijn Desmet verovert zijn 8e medaille op het Europees kampioenschap

Op dag 2 van het Europees kampioenschap shorttrack in Dresden (Dui) heeft Stijn Desmet meteen gescoord. Voor de 8e keer in zijn carrière reed hij een podium. Deze keer pakte hij (samen met de Nederlander Sven Roes) zilver op de 1.500 meter.

Stijn Desmet grossiert de laatste jaren in medailles. Alleen al op Europese kampioenschappen zit hij al aan 8 stuks.

Vanmiddag reed de 26-jarige schaatser naar zilver op de 1.500 meter, de langste individuele afstand in het shorttrack.

Desmet moest het in de finale tegen maar liefst 3 Nederlanders opnemen. Toen de Italiaan Spechenhauser en de Let Kruzbergs uit de bocht vlogen, nestelde Desmet zich in het spoor van onze noorderburen.

Daan Kos moest plooien voor het wringwerk van Desmet, Sven Roes en Jens van 't Wout kreeg hij net niet geklopt.

Opmerkelijk, Desmet en Roes kwamen met exact dezelfde chrono over de streep. Ook op de finishfoto was het verschil niet te zien, dus kregen de twee allebei een zilveren medaille.

Vicewereldkampioen Van 't Wout pakte net als in 2023 de Europese titel. Ook toen finishte Desmet als tweede.