Basketbalfederatie straft haar 2 medewerkers niet meer in de 3x3-zaak: "Hebben dat al in 2023 gedaan"

vr 17 januari 2025 17:00

De Vlaamse basketbalfederatie laat weten dat ze geen extra straffen oplegt aan haar medewerkers die genoemd worden in de 3x3-zaak. "Ze kregen al een sanctie in 2023", reageert Basket Vlaanderen nu. "Het is logisch dat we hen geen twee keer straffen voor dezelfde feiten."

In de 3x3-zaak met 27 fictieve toernooien is vorige week duidelijk geworden dat de spelers niet alleen handelden. Een eventmanager van Basket Vlaanderen werkte mee aan het gesjoemel en werd schuldig bevonden in de rechtbank. Daarnaast was de technisch directeur van de federatie op de hoogte van de zaak. Vervelend voor Basket Vlaanderen dat de koppen bij elkaar stak. "Naar aanleiding van het vonnis van de Antwerpse correctionele rechtbank heeft het bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen het dossier van de toernooifraude uit 2019 opnieuw tegen het licht gehouden", klinkt het nu.

Beide medewerkers hebben de tuchtsanctie meteen aanvaard en intussen ook volledig uitgevoerd. Basket Vlaanderen

Basketbal Vlaanderen laat weten dat het al maatregelen getroffen heeft. "Na inzage in het lopende onderzoeksdossier, in juni 2023, kregen de drie betrokken spelers én de twee medewerkers een tuchtsanctie. Beide medewerkers hebben de tuchtsanctie meteen aanvaard en intussen ook volledig uitgevoerd."

Voor de federatie volstaat dat. De twee medewerkers zijn nog altijd in dienst bij Basket Vlaanderen. "Uit de analyse van de afgelopen dagen blijkt dat het vonnis van 8 januari 2025 gebaseerd is op dezelfde elementen en dus geen bijkomende elementen bevat die niet in rekening werden gebracht in 2023."

"We straffen geen twee keer voor dezelfde feiten"

"Het is logisch dat we geen twee keer straffen voor dezelfde feiten. Omdat er geen nieuwe elementen in het vonnis staan, blijft ook de tuchtstraf voor de twee medewerkers overeind", reageert Jan Gesquière, de voorzitter Basketbal Vlaanderen. "Het is ook logisch dat, mochten die alsnog opduiken, nieuwe elementen wel aanleiding kunnen zijn voor een nieuwe procedure. Dat is vandaag niet het geval." "Er zijn ook geen aanwijzingen dat andere dan voormelde personen op de hoogte zouden zijn geweest. Behalve één medewerker, die ook als enige door de onderzoekers werd verhoord, zaten geen andere medewerkers van Basketbal Vlaanderen noch de federatie zelf op de beklaagdenbank in de correctionele rechtbank", stipt Basketbal Vlaanderen aan.

Integriteitstraining, jeugdcoach en -scheidsrechter plus een financiële sanctie