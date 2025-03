Krijgen we straks ook een Europese NBA-competitie? "We onderzoeken het, maar er is nog niks beslist"

Strijkt de NBA in de toekomst ook neer in Europa? De sterkste basketbalcompetitie ter wereld onderzoekt of het een competitie kan opstarten in Europa. Dat heeft NBA-baas Adam Silver donderdag verteld op een persconferentie.

De geruchten over een Europese NBA doen al een tijdje de ronde. Donderdag bevestigde Adam Silver de interesse van de NBA in de Europese markt. Niet toevallig was hij op een persmoment geflankeerd door Andreas Zagklis, secretaris-generaal van de Internationale Basketbalfederatie FIBA.

"Er is veel enthousiasme bij de NBA-clubeigenaars om deze optie verder te onderzoeken. Nu is het moment om een volgende stap te zetten", vertelde Silver, die voor de "Europese NBA" wil samenwerken met FIBA.

Heel concreet zijn de plannen op dit moment nog niet. "Het is nog vroeg. Er is nog niks beslist. We zitten nog in de fase waarin we alles onderzoeken. Maar we willen zeker de Europese sporttraditie respecteren."

Volgens de geruchten zou het gaan om een competitie met 16 teams, hoofdzakelijk in grote Europese steden. Twaalf van de 16 teams zouden een permanente licentie krijgen.

De NBA kijkt voor de nieuwe competitie naar enkele gevestigde waarden in het Europese basketbal, zoals Real Madrid, Barcelona of Fenerbahçe. Die teams zijn nu actief in de EuroLeague, de sterkste clubcompetitie in Europa.

Daarnaast wordt naar verluidt ook gesproken met de eigenaars van voetbalclubs die diepe zakken hebben, zoals PSG en Manchester City, of ze interesse hebben om een "NBA Europe"-team op te starten.

Krijgen we straks ook Real Madrid-Manchester City in de (Europese) NBA?