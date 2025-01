Wout van Aert zoekt "prettig gestoorde fietsfanaten" voor de Vél'eau in Kortrijk

Is zijn tandem supersonisch voor de eerste editie van de Red Bull Vél'Eau? Wout van Aert heeft zijn ontwerp al klaar voor "een knotsgekke fietsrace op de Leie". Plaats van afspraak: zondag 8 juni - tijdens de Sinksenfeesten! - in Kortrijk.

Deze week deelde zijn persoonlijke sponsor al beelden van Wout van Aert tijdens een staaltje waterballet in Kortrijk.

Van Aert ging, zo blijkt nu, met zijn eigen ontworpen fiets al even op verkenning voor de eerste editie van de Red Bull Vél'eau in Kortrijk op 8 juni.

"De deelnemers aan de knotsgekke fietsrace voor teams van 2 aan de Broeltorens in Kortrijk moeten samen zo snel mogelijk van het startplatform over een smal parcours vol obstakels. Het doel is helemaal op het einde de bel doen luiden", klinkt het.

"Ik ben erg benieuwd wie straks het water in gaat en wie het droog kan houden", zegt het uithangbord. "Dit zal supercool zijn."

Wil je het pronkstuk van Van Aert van dichtbij bewonderen of zelf deelnemen in Kortrijk? Meer info vind je op redbull.be/veleau