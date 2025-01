"Bij derde keer trapte ref in hun val": Racing Genk misnoegd na discutabele penalty die Club zege bezorgde

wo 15 januari 2025 22:40

Was het penalty of niet? De meningen na Club Brugge - Racing Genk rond de beslissende 2-1 waren verdeeld. Op het ene beeld leek Sadick achteraan de voet van Jutgla te trappen, maar op een ander dan weer niet. De VAR en ref Lawrence Visser legden de bal toch op de stip. "Voor mij was het geen strafschop", aldus Genk-coach Thorsten Fink achteraf.

Volgens de ene speelde Jutgla het heel slim, volgens de ander maakte Sadick vooral een zeer domme fout. Soit, er viel heel veel te zeggen over de cruciale fase in minuut 70 die over Club Brugge - Racing Genk besliste. Op aangeven van de VAR gaf scheidsrechter Lawrence Visser een penalty aan blauw-zwart, die Tzolis feilloos omzette. Volgens Genk-middenvelder Jarne Steuckers had de ref evenwel rekening moeten houden met het feit dat Jutgla "nooit in positie kon komen om naar doel te trappen". "Hij controleerde de bal te ver van de voet. Oké, ik denk dat Sadick hem daarna lichtjes raakt, maar ik vind het zelf veel te weinig. Dat is voetbal - soms raak je elkaar eens."

Club probeerde drie keer op dezelfde manier een strafschop te versieren. Genk-coach Thorsten Fink