Discutabele penalty maakt het verschil: Club Brugge trekt met kleine bonus naar terugmatch tegen Genk

Een onnodige fout van Sadick twintig minuten voor het einde. Eéntje die KRC Genk wel eens zuur zou kunnen opbreken. De competitieleider leek op weg naar een billijk 1-1-gelijkspel tot Sadick Jutgla aantikte in de zestien. Na tussenkomst van de VAR wees scheidsrechter Visser naar de stip en Tzolis liet de kans niet liggen.



Club Brugge speelde het nadien volwassen uit en snuffelde zelfs even aan een derde goal, maar die viel niet meer. Blauw-zwart kan zo op 5 februari met een kleine bonus aan de terugwedstrijd in Genk beginnen.



Een opsteker, zeker omdat de avond niet goed begonnen was voor Club. Het team van Nicky Hayen was na een voorzichtige start lang de ploeg met de meeste dreiging. Halfweg de eerste helft lag de weg naar de 1-0, maar een rampzalige baltoets van Tzolis besliste er anders over.



Een pijnlijke misser, want net voor het halfuur kwam Genk tegen de gang van het spel in op voorsprong. Steuckers schudde een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en Ordonez liet zich aftroeven door Tolu.



Een foutje dat de Club-verdediger zo'n vijf minuten later zelf weer goedmaakte. Op een corner sprong Ordonez hoger dan Heynen en zijn snoeide kopbal botste onhoudbaar in doel: 1-1.



In de tweede helft ging er meer dreiging uit van Club Brugge, maar de thuisploeg speelde het vaak niet goed uit of er werd sterk verdedigd bij Genk. De bezoekers ontsnapten onder meer toen Jutgla een grote kans onbesuisd over knalde.



Ontsnappen deden ze niet meer toen diezelfde Jutgla onderuitging in de zestien en Tzolis de strafschop feilloos omzette. Spanning verzekerd voor de terugwedstrijd in Genk.