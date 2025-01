Veel "sproetjes" en Van Aert dook de kelder in: hoe is het eigenlijk met de 'probleemmedailles' van de Belgische atleten?

wo 15 januari 2025 06:44

Medaillemiserie na de Olympische Spelen van Parijs. Ruim honderd atleten stuurden hun gebrekkige exemplaren al terug naar de organisatie. Maar hoe zit het eigenlijk bij de Belgische atleten? Wij deden een rondvraag - en namen 8 keer brons, 2 keer zilver en 1 keer goud onder de loep.

"Hoe is het met jouw exemplaar?"

Met die simpele vraag stapte Sporza naar onze olympische en paralympische medaillewinnaars. Getriggerd door het nieuws dat al meer dan honderd buitenlandse collega's hun gekoesterde souvenir weer inleverden door kwaliteitsproblemen. Paralympisch kampioen Laurens Devos weet dat zijn goud "er nog goed uitziet". Ook Bashir Abdi, die schitterde op de marathon, had nog niks speciaals gemerkt aan zijn zilveren medaille. Al maakt hij de terechte bedenking: "Ik hoor dat het vooral bronzen medailles zijn waar er problemen mee zijn." Judoka Gabriella Willems merkt inderdaad op dat haar exemplaar niet meer in dezelfde staat is als op het podium: "Ze is een beetje geoxideerd."

Zevenkampster Noor Vidts stelt hetzelfde vast: "Er zijn wel een paar stukjes een beetje verkleurd, maar zeker niet zo hard als je bij anderen ziet op sociale media."

G-wielrenner Jonas Van de Steene koestert de 'vlekjes' zelfs: "Mijn medaille heeft een paar schoonheidssproetjes, maar dat maakt ze net extra speciaal."

Bij Tim Celen ongeveer hetzelfde verhaal: "Ik heb ze net bekeken. Mijn bronzen valt op zich nog mee - 1 of 2 plekjes. Maar ik weet nu niet of dat er iets mee te maken heeft."

De medaille van Celen De medaille van Van de Steene

En hoe zit het bij Wout van Aert, die brons veroverde in de tijdrit? "In prima staat (denk ik)", klinkt het eerst in een bericht, waarna hij zijn vrouw toch nog even liet checken. "Ik heb Sarah gevraagd om nog eens te kijken, maar er is niets gebeurd in de kelder. (lacht) De vochtigheid is ideaal daar, de medaille ziet er nog perfect uit. Na Parijs heb ik ze ook maar 1 of 2 keer bovengehaald."

Voorzichtig omspringen met het eremetaal lijkt voor velen de boodschap te zijn. "De mijne ziet er nog tiptop uit", lacht Lotte Kopecky. "Ik laat dat schoon in het dozeke zitten."

Ook Fabio Van den Bossche begon behoedzamer met zijn brons om te gaan nadat hij gemerkt had dat de medailles toch kwetsbaar zijn.

"Mijn exemplaar is nog in vrije goede staat, maar ik heb ze wel zo goed mogelijk proberen te bewaren toen ik zag dat ze wat beschadigd was na de huldiging in Brussel."

De toestand van de medaille van Fabio Van den Bossche

"De mijne is gelukkig nog mooi", aldus Peter Genyn, die brons en zilver pakte in Parijs. "Ik haal ze bewust wel nooit uit de kast, omdat ik de verhalen hoorde dat het vooral door zweet zou komen. Toch één voordeel aan niet zweten, hé (Genyn kan door zijn verlamming niet zweten, red.)."