Medaillefiasco van Spelen zindert na: "Meer dan 100 atleten stuurden exemplaar terug, 3 directeurs ontslagen"

Hoe zou het nog zijn met de gebrekkige olympische en paralympische medailles van de Spelen in Parijs? Wel, niet goed volgens een onderzoek van de Franse website La Lettre. Zij pakken uit met het nieuws dat er al meer dan honderd aangetaste exemplaren teruggestuurd zijn. Volgens het medium was het verantwoordelijke bedrijf, waar drie directeurs het gelag betaalden, al lang op de hoogte van de problemen.

Het Franse medium pakte maandag uit met een groot nieuwsstuk over de nasleep van het medaillefiasco in Parijs.

Het debacle is - naast voor het IOC - een enorm gezichtsverlies voor fabrikant Monnaie de Paris.

Drie directeurs zouden al ontslagen zijn door het drama. Bovendien zouden ze bij Monnaie de Paris al meer dan een jaar voor de Spelen op de hoogte geweest zijn van problemen in het productieproces.



Onder meer bij technologiereus Huawei, een andere klant die medailles bestelde om werknemers te belonen, waren er al eens 12.000 'slechte' exemplaren teruggestuurd.

Maar wat is nu de oorzaak van de problemen?



Volgens La Lettre is er vlak voor de Spelen een verbod gekomen op een giftig bestanddeel dat gebruikt zou worden bij het vernis in de medaille. Het nieuwe middel, dat vervolgens is gebruikt in de medailles, zou door gebrek aan tijd en kennis niet goed getest zijn.



Monnaie de Paris heeft een bedrijf ingeschakeld om het probleem op te lossen. Het IOC verzekerde al dat gedupeerde olympische en paralympische atleten een nieuwe medaille met dezelfde gravering als het origineel zullen krijgen.