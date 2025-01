Sep Vanmarcke schat nieuwe tik voor Remco Evenepoel in: "Tour blijft een zekerheid, er is nog niets verloren"

ma 13 januari 2025 18:12

Remco Evenepoel is het nieuwe jaar begonnen met een extra portie pech. De dubbele olympische kampioen leek op weg naar een vlotte revalidatie, maar maakte tijdens het Sportgala bekend dat een zenuw geraakt is. Zijn voorjaarsdoelen komen zo in het gedrang. "Al weet hij dat hij straks weer een van de beste renners ter wereld wordt en dat helpt", is ex-wielrenner Sep Vanmarcke optimistisch.

Net op het moment dat Remco Evenepoel droomde van zijn terugkeer op de fiets, volgde een nieuw tikje. Op het Sportgala maakte de renner bekend dat een zenuw in zijn schouder geraakt is en dat hij mogelijk iets langer zal moeten revalideren. Pech, dus. En laat dat iets zijn waar ook Sep Vanmarcke over kan meespreken. De kasseivreter kreeg er doorheen zijn carrière meer dan eens mee te kampen. Hij kan dan ook als geen ander inschatten hoe het nieuwtje binnenkwam bij Evenepoel. "Zelf heb ik daar doorheen mijn carrière ook mijn weg in moeten zoeken", geeft hij eerlijk toe. "Natuurlijk is het lastig. Hij heeft die zware tik al gehad. Na 5 of 6 weken kon hij eindelijk weer beginnen, maar dan gaat het opnieuw een beetje mis." "Toch zal hij zich er wel snel overheen kunnen zetten. Het is deze keer maar een beperkte extra vertraging. Hij zal nog steeds snel op zijn fiets kunnen stappen. Het zal misschien iets langer op de rollen zijn, maar aan de conditie kan gewerkt worden."

Evenepoel werd Sportman van het Jaar.

Focus op de Tour

Fysiek zal het volgens Vanmarcke dus allemaal wel meevallen. Maar wat met de mentale impact? "Dat kost veel mentale energie. Maar anderzijds leer je er ook mee om te gaan. Een wielrenner wordt constant getraind, want zelfs als succesrenner verlies je de meeste van uw wedstrijden." "Je wordt dus geoefend in het verwerken van ontgoochelingen en nieuwe doelen stellen. Ook bij een valpartij is het telkens weer herstellen. Je moet gewoon terugvechten en niet in de slachtofferrol kruipen." "De volgende ochtend sta je op en denk je al: wat is het plan? Dan ga je er weer vol tegenaan." En dat leek Evenepoel wel te kunnen. "Ik heb na zijn val contact gehad met hem en hij was heel positief ingesteld en strijdvaardig. Dat moet je hebben."

Als je het hebt over alles wat voor de Tour komt, spreek je over een stressboel en dan ga je je opjagen. Sep Vanmarcke

Er wordt dus ongetwijfeld lustig verder gepuzzeld aan een nieuwe planning voor de olympische kampioen. "Want nogmaals: het belangrijkste is nieuwe doelen stellen en kijken wat mogelijk is." "Uiteraard zullen die voorjaarskoersen - waaronder Luik-Bastenaken-Luik - moeilijk worden, maar die Tour de France is wel een zekerheid die kan. Richt u daar dan ook helemaal op", deelt Vanmarcke goeie raad. "Die is nog ver en daarvoor is nog niets verloren. Maar als je het hebt over alles wat daarvoor komt, spreek je over een stressboel en dan ga je je opjagen." "Dat heeft hij ooit al eens gehad bij een Giro en dat pakte niet goed uit. Dat doet hij deze keer beter."

Evenepoel moet zich volgens Vanmarcke opnieuw vol richten op de Tour.

