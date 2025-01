Tom Pidcock legt vertrek bij Ineos uit: "Het was business en niets persoonlijks"

Intussen spreekt Pidcock over "100 procent de juiste beslissing". "Waarom? Door het geloof van de ploeg in mij, door de visie die we delen en de vrijheid die ik krijg."

"Van bij de eerste ontmoeting wist mijn hart dat ik naar deze ploeg wilde", vertelde hij gisteren in Spanje op de mediadag van Q36.5 Pro Cycling Team . "Maar in mijn hoofd was ik lange tijd aan het twijfelen."

Dat Tom Pidcock zijn biezen zou pakken bij Ineos Grenadiers , was geen donderslag bij heldere hemel. Dat hij voor een ploeg kiest die niet tot de WorldTour behoort, is toch een klein risicootje.

Ineos was een fantastische ploeg. Het voelde als mijn tweede familie en ik houd er fantastische herinneringen aan over, maar het was tijd om te veranderen. Dat had ik al langer geaccepteerd.

Ineos was een fantastische ploeg. Het voelde als mijn tweede familie en ik houd er fantastische herinneringen aan over, maar het was tijd om te veranderen. Dat had ik al langer geaccepteerd.

Volgens dat gevoel kon dat dus niet langer bij Ineos Grenadiers. In 2024 zat het er geregeld bovenarms op, waarna de breuk afgelopen herfst volgde.

"Ik heb mijn contract bij Ineos destijds getekend bij andere mensen dan de mensen die nu de ploeg leiden", doelt Pidcock op de vele paleisrevoluties bij Ineos van de afgelopen jaren. "Dat zorgde voor moeilijkheden."

"Ineos was een fantastische ploeg. Het voelde als mijn tweede familie en ik houd er fantastische herinneringen aan over, maar het was tijd om te veranderen. Dat had ik al langer geaccepteerd."

"Het is geen geheim dat het vorig jaar moeilijk ging. Voor mij en voor de ploeg", aldus Pidcock, die zijn contract verbrak.

"De gemeenschappelijke oplossing was de beste. Wat er gebeurd is, is business. Het is niets persoonlijks."

"De dingen gingen niet meer zoals ik ze oorspronkelijk voor ogen had. Maar intussen ligt dat allemaal achter me. Ik ben heel goed in dingen achter mij te laten en verder te gaan."