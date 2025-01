Greet Minnen is klaar voor Australian Open: "Tweede week halen op grandslamtoernooi is een doel"

Maandagochtend Belgische tijd komen met Elise Mertens, David Goffin en Greet Minnen 3 Belgische tennissers in actie op de Australian Open in Melbourne. Minnen neemt het op tegen een Australische: "Het publiek zal achter haar staan."

Bij winst wacht mogelijk een duel met de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 11), in 2022 finaliste in Melbourne, maar daar is onze landgenote nog niet mee bezig. "Ik kijk meestal niet verder dan de eerste ronde, daar ligt mijn focus."

"Een paar maanden geleden heb ik nog tegen haar gespeeld in Toronto (Minnen won het kwalificatieduel met 4-6, 6-4 en 6-2, red). Zij is iemand die heel agressief speelt en heeft hier al drie wedstrijden gewonnen", weet Minnen.

De tweede week bereiken is een belangrijk doel, maar daarvoor moeten de puzzelstukjes in elkaar vallen.

Minnen stond op de US Open al 2 keer in de derde ronde, maar Minnen mikt hoger. "De vierde ronde halen op een grandslamtoernooi zou echt super zijn. De tweede week bereiken is een belangrijk doel, maar daarvoor moeten de puzzelstukjes in elkaar vallen."



Minnen kampte de voorbije periode overigens met een kleine ontsteking aan de linkerknie, maar dat probleem baart haar niet te veel zorgen meer. Als nummer 94 van de wereld staat ze rechtstreeks op de hoofdtabel van de 'Happy Slam'.



"Dat is altijd fijn, want dan kan je een optimale voorbereiding uitstippelen, met voldoende toernooien in de aanloop", zegt Minnen. "Sowieso is dit een hele leuke grandslam om mee te starten."



"Er is het goeie weer, de faciliteiten zijn hier top en er wordt veel vernieuwd zoals nu weer de recoveryruimtes. De organisatie doet heel hard zijn best."