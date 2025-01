Zizou Bergs zakt met finaleplaats naar Australian Open af: "Spelers zullen nu anders naar mij kijken"

Op het mannentoernooi van de Australian Open komen 3 Belgen in actie. Zizou Bergs heeft vertrouwen getankt in Nieuw-Zeeland, good old David Goffin probeert op het grandslamtoernooi een eerste keer te winnen dit jaar en Gauthier Onclin maakt zijn debuut. Een vooruitblik.

"Zizou Bergs is de man die het Belgische tennis nodig heeft", klonk het onlangs in onze podcast Sporza Daily. Die woorden zette de 25-jarige speler meteen om in daden.

Op het voorbereidingstoernooi van Auckland haalde Bergs voor het eerst in zijn carrière de finale op het hoogste niveau. Een eerste titel zat er net niet in tegen de ervaren Fransman Gaël Monfils (6-3, 6-4), maar onze landgenoot blikt wel tevreden terug op zijn prestatie in Nieuw-Zeeland.

"Het was een hele belangrijke stap in mijn carrière", vertelt Bergs over zijn finale. "Het is goed dat ik naar Melbourne kan afzakken met al die wedstrijden in de benen. Ik heb er vertrouwen in."

Bergs speelt dinsdag in de eerste ronde tegen de Argentijn Facundo Diaz Acosta. Die zal nu zeker op zijn hoede zijn.

"Het is goed voor mijn vertrouwen dat de spelers nu anders naar mij kijken en beseffen dat ik een bepaald gevaar voor hen kan betekenen", onderstreept Bergs, die de speeltabel van de Australian Open nog niet verder heeft bestudeerd.

"Het doel is klaar te zijn voor Diaz Acosta", klinkt het bij Bergs, die twee keer strandde in de eerste ronde.

Derde keer, goeie keer?

Beste resultaat Zizou Bergs in Melbourne: eerste ronde in 2023 en 2024