Gauthier Onclin "superblij" met kwalificatie Australian Open: "Een van de beste resultaten uit mijn carrière"

Gauthier Onclin moest knokken om in zijn laatste kwalificatiewedstrijd aan het langste eind te trekken. "Ik wist de 2e set te winnen na een tiebreak en net als gisteren maakte dat het verschil, want in de 3e set speelde ik heel goed."

"Ik heb hard gevochten en dat maakt me echt trots. Het is fantastisch dat ik voor de eerste keer op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi sta."

Vorig jaar strandde Onclin in Melbourne in de eerste kwalificatieronde en ook op de andere grandslamtoernooien (Roland Garros, Wimbledon en de US Open) lukte het vooralsnog niet om de voorrondes te overleven.

In de eerste ronde van de Australian Open komt hij uit tegen het Amerikaanse opslagkanon Reilly Opelka (ATP 171), die in Auckland nog Novak Djokovic uitschakelde. "Ik bekeek het wedstrijd per wedstrijd, want ik was al heel blij dat ik in laatste instantie in de kwalificaties was beland", aldus Onclin.

"Ik was in de best mogelijke stemming. Mijn eerste twee wedstrijden gaven me vertrouwen en dat heeft zich uitbetaald. Het is een van de beste resultaten uit mijn carrière. Ik had al een finale gespeeld op een Challengertoernooi (in Praag in mei 2024, red.), maar dit is van een heel ander kaliber."