Zizou Bergs weert zich kranig in finale in Auckland, maar Gaël Monfils is te sterk

za 11 januari 2025 04:31

ASB Classic Zizou Bergs ( 71 , Kwal. ) Gaël Monfils ( 55 ) einde 3 set 1 6 4 set 2 6

Zizou Bergs heeft zijn droomweek in Nieuw-Zeeland niet met de kers op de taart kunnen afsluiten. Onze 25-jarige landgenoot moest in 2 sets het hoofd buigen tegen de Franse ancien Gaël Monfils, ooit nummer 6 van de wereld. Het werd 6-3, 6-4 in Bergs' eerste ATP-finale ooit.

De ambitieuze Bergs is de nummer 66 van de wereld, de 38-jarige Monfils staat 52e. Het was de eerste keer dat de Belg tegenover een van zijn jeugdidolen stond.



In de eerste set was Monfils de baas. Na een snelle break moest Bergs achtervolgen, maar hij kreeg geen kansen om zijn achterstand ongedaan te maken.



Dat was in set 2 wel anders: Bergs begon met goede moed, al moest hij wel als eerste weer zijn opslag inleveren.



Hij serveerde beter en kwam in het zesde game 0-40 voor op de service van de Fransman. Die verhinderde evenwel de rebreak. En ook in het laatste spelletje kreeg Bergs 3 breakballen, maar weer vocht Monfils zich uit die situatie. De eerste matchbal was de goede.