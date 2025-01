Loting Australian Open: Goffin-Bonzi, Bergs-Diaz Acosta en Mertens en Minnen tegen qualifiers

David Goffin is als nummer 53 van de wereld de beste Belg op de wereldranking. Hij krijgt de Fransman Benjamin Bonzi (ATP-70) tegenover zich als eerste horde in Melbourne.



Het is de vierde keer dat onze 34-jarige landgenoot de 6 jaar jongere Fransman treft. De vorige ontmoetingen gingen allemaal naar Goffin, in Montpellier in 2021 en 2022 en in de Daviscup in 2022.



Goffin begon het seizoen evenwel met 2 nederlagen in de eerste ronde, in Brisbane en Adelaide. Het is zijn 11e Australian Open, zijn beste uitslag was een kwartfinale in 2017.



Zizou Bergs hoopt zijn uitstekende voorbereiding - hij staat in de halve finales in Auckland - te belonen met een eerste keer in de tweede ronde. Tegen de Argentijn Facundo Diaz Acosta (ATP-78) heeft de nummer 66 alvast alle kansen.



In oktober in Antwerpen troffen de twee, respectievelijk 25 en 24 jaar, elkaar voor het eerst, Bergs won. Die speelt voor de 3e keer in Melbourne, in 2023 en 2024 was de eerste ronde telkens het eindstation.