"Hij deed zijn ogen open in het ziekenhuis": Anderlecht komt met positieve update rond Francis Amuzu na zware botsing

De nederlaag was bijna bijzaak. Anderlecht maakte zich tijdens en na de wedstrijd tegen Club vooral ook zorgen rond Francis Amuzu, die op net voor een elleboog van Ordonez in het gezicht kreeg. De winger moest ruim een kwartier verzorging krijgen voor hij werd afgevoerd op een draagbaar. "Een zware hersenschudding", vreesde trainer David Hubert bij een eerste update achteraf.

Het bestuur van Anderlecht wilde snel poolshoogte nemen van zijn toestand. Sportief directeur Olivier Renard deelde de eerste, beperkte informatie met Marc Coucke in de tribunes.

Een beeld dat niemand in het Lotto Park wilde zien in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge .

"Amuzu is naar het ziekenhuis afgevoerd. Het lijkt erop dat hij een zware hersenschudding heeft", liet Anderlecht rond acht uur weten op sociale media.

Achteraf deelde trainer David Hubert nog wat extra info voor de camera van DAZN.



"Ik heb gehoord dat Cis zijn ogen opengedaan heeft in het ziekenhuis", aldus Hubert. "Op het eerste zicht is het een zware hersenschudding. Het belangrijkste voor mij is dat hij al tekenen van beterschap toonde. Laat ons hopen dat het zo gunstig blijft evolueren."