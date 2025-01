Na frustrerende aanloop zegt titelverdediger O'Sullivan af voor Masters om "medische redenen"

Veel wedstrijdritme had Ronnie O'Sullivan de voorbije maanden niet opgedaan. De Scottish Open, het laatste rankingtoernooi van 2024, liet hij aan zich voorbijgaan. Tijdens de kerstdagen koos hij voor een demonstratietoernooi in Macau.

Zijn laatste groepswedstrijd tegen Ali Carter sloeg O'Sullivan dan maar over. Met 4 nederlagen en 1 overwinning was het hoe dan ook niet de voorbereiding voor de Masters waarop hij had gehoopt.



Een dag later besloot O'Sullivan af te zeggen voor de Masters, het prestigieuze toernooi met de 16 beste spelers dat hij al 8 keer won. De titelverdediger haakte volgens de World Snooker Tour af op basis van "medische redenen". Neil Robertson is zijn vervanger.

Zorgwekkend, want normaal slaat The Rocket vooral de kleine toernooien over om te schitteren op de grote momenten. O'Sullivan pakte zijn laatste titel in maart vorig jaar in de Riyadh Season Masters.