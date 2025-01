LeBron James pakt uit met heerlijke poster dunk: "Gek voor een 40-jarige"

Op talent staat geen leeftijd. LeBron James, goed voor 22 jaar ervaring in de NBA, heeft nog eens uitgepakt in de Amerikaanse basketbalcompetitie met een heerlijke poster dunk.

Met 2,16m is Dereck Lively II zeker geen klein obstakel in de NBA, maar toch slaagde LeBron James erin om over de center van de Dallas Mavericks te dunken.

Na een pass van Max Christie sneed de viervoudige MVP door het centrum en bleef vervolgens lang genoeg in de lucht hangen om naar zijn linkerhand te wisselen en te dunken. 40-jarige vs. 20-jarige: 1-0.

De reactie op de bank van de LA Lakers sprak boekdelen. Jaxson Hayes keek met open mond toe. "Het was onwerkelijk", zei Max Christie. "Een "windmill" met links op 40-jarige leeftijd is gek."

LeBron James was uiteindelijk goed voor 18 punten en 10 rebounds, maar dat volstond niet voor de zege voor de Lakers. De Mavericks, die het zonder Luka Doncic en Kyrie Irving moesten stellen, wonnen voor het eerst in 6 duels: 118-97.