Jos Verstappen deelt warme herinnering over zoon Max en Michael Schumacher, maar ontkent berucht verhaal: "Niet de waarheid"

do 9 januari 2025 06:43

Waar komt het talent bij wereldkampioen Max Verstappen vandaan? Een belangrijke factor was sowieso vader Jos, maar in een interview bij F1-Insider deelt Verstappen senior dat ook boezemvriend Michael Schumacher misschien een rol speelde. Daarnaast wil de ex-coureur een berucht verhaal de wereld uit helpen.

De families Schumacher en Verstappen go way back.

Tussen 2021 en 2022 streden 'zonen van' Mick en Max tegen elkaar in de F1, maar veel vroeger waren Michael en Jos ploegmaats bij Benetton en later concurrenten. Beide coureurs konden het prima met elkaar vinden. Zo trokken de gezinnen regelmatig samen op vakantie. "Ik was nog klein en wist niet dat Michael Schumacher een zevenvoudig wereldkampioen was", vertelde Max Verstappen daar eerder over. "Voor mij was hij eerder nonkel Michael. Heel fijn en eenvoudig." In een interview met F1-Insider vermoedt Jos Verstappen zelfs dat zijn zoon misschien nog steeds profiteert van dat verleden. "Michael maakte geen onderscheid tussen Max en Mick", herinnert vader Verstappen zich. "Als hij iets te zeggen had, vertelde hij het steeds aan beiden. Het is goed mogelijk dat Max ook van deze ervaringen heeft geprofiteerd." "Ze hebben veel gemeen met elkaar", vindt hij nog. "Geen compromissen op het circuit, maar vriendelijk, gevoelig en zorgzaam ernaast."

Ik kan alleen maar zeggen dat ik even trots ben op hoe Max zich gedraagt dan op zijn sportieve successen. Jos Verstappen

Volgens Verstappen weten velen dan ook niet "wie de echte Max is" en denken velen ten onrechte dat hij door zijn directheid arrogant is. "We praten altijd over rolmodellen voor jonge mensen. Maar ik stel de vraag: wat is een groter rolmodel? Als je achter de rug van mensen handelt of wanneer je openlijk zegt wat je denkt terwijl je achter je persoonlijke waarden staat? Ik kan alleen maar zeggen dat ik even trots ben op hoe Max zich gedraagt dan op zijn sportieve successen."

Vader en zoon Verstappen.

Verhaal van het tankstation