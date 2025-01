Einde carrière of nieuwe ploeg? Jayco-AlUla verwijdert Caleb Ewan stiekem van website

De carrière van de Australische spurtbom Caleb Ewan dreigt uit te sterven als een nachtkaars. Ewan heeft nog een contract tot 2025 bij WorldTour-ploeg Jayco-AlUla, maar nadat het team hem niet had opgenomen voor de Tour Down Under verwijderde het zijn 30-jarige renner van zijn website.

Met 63 profzeges behoort Caleb Ewan op zijn 30e tot een van de veelwinnaars in het peloton, maar wie iets meer van naderbij kijkt, zal merken dat de Australische sprinter al een tijdje op zijn retour is.



Vorig jaar gonsde het al van de geruchten dat Ewan er genoeg van had en met wielerpensioen zou gaan.



Die geruchten konden de prullenmand weer in, toen Ewan prompt vrij kort na elkaar twee keer kon winnen op Spaanse bodem. Was de ex-renner van Lotto hiermee gelanceerd voor het nieuwe seizoen?

Verbazing alom dus toen Jayco - AlUla zijn sprinter niet selecteerde voor de Tour Down Under, een van de belangrijkste koersen van het jaar voor de Australische ploeg. Ewan won er in zijn carrière al 9 etappes.



Nog méér verbazing enkele dagen later, nu enkele pientere wielerliefhebbers opmerken dat Jayco Ewan heeft geschrapt van zijn lijstje met renners voor het komende seizoen, ondanks een nog lopend contract.

Betekent dit dat Ewan - toch winnaar van 5 ritten in de Tour de France - alsnog stopt als profwielrenner? Of heeft een andere ploeg hem weggekaapt? Binnenkort weten we ongetwijfeld meer.