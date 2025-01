Sven Nys houdt door ziekte geplaagde Fleur Moors weg van BK veldrijden: "We moeten haar beschermen"

di 7 januari 2025 12:47

Zoek zaterdag niet naar Fleur Moors (Beloise Glowi Lions) op het BK veldrijden in Zolder. Het 19-jarige talent wordt al een maand geplaagd door ziekte. "Het lijkt me beter dat we Fleur 2 weken vakantie gunnen dan haar in allerijl klaar te stomen voor het BK", zegt ploegmanager Sven Nys.

Fleur Moors wordt al enkele jaren bestempeld als het "next big thing" in het Belgische vrouwenwielrennen.



De 19-jarige groeibriljant combineert de weg met het veld. Met top 10-plaatsen in Beringen, Overijse, Lokeren en Hamme begon ze dit seizoen ook fluks en dartel aan haar crosswinter.



Maar sinds 1 december was het 19-jarige toptalent niet meer te bewonderen in het veld. Wat is er aan de hand?



"We hadden met Fleur een plan gemaakt om in eigen streek Belgisch kampioene te worden bij de elite. Tot de WB-cross in Dublin (1 december) zag dat er allemaal goed uit", doet ploegmanager Sven Nys uit de doeken.



Een weekend later ging het mis. "Na de WB-cross op Sardinië (die niet doorging door het stormweer) is Fleur doorgevlogen naar Spanje, voor de stage met haar wegploeg Lidl-Trek."

"Op die stage is ze ziek geworden, ze heeft heel die periode in Spanje niets kunnen doen."

Ze kon 3 weken lang niks doen van training en is nog niet helemaal hersteld. Sven Nys (ploegmanager Baloise Glowi Lions)

De onfortuinlijke Moors werd eerst geveld door buikgriep, gevolgd door een infectie aan de luchtwegen.



"Ze sukkelde van het ene in het andere", zucht Nys. "Vooral die infectie is blijven aanslepen, waardoor ze 3 weken lang niks kon doen en helemaal uit conditie was."



"En ze is nog niet helemaal hersteld."

Ook geen WK?

Moors moet daardoor een kruis maken over het BK in Zolder. "Dat is voor haar een grote teleurstelling. Want ze is jong en heeft veel ambities."



"Als we Fleur laten doen, zou ze volgend weekend alweer een rugnummer opspelden."



"Ze wil heel graag haar nieuwe trui van Baloise Glowi Lions tonen. Maar we moeten haar beschermen en haar lichaam rust gunnen", zegt Nys.



"Uit haar bloedwaardes blijkt dat Fleur nog niet in staat is om te trainen. Dan heeft het geen zin om een meisje van 19 jaar in allerijl nog klaar te stomen om aan competitie te doen."



Als Fleur nu geen rust neemt, zou ze deze zomer op de weg achter de feiten blijven aanhollen. Sven Nys (ploegmanager Baloise Glowi Lions)

Betekent dat ook dat Moors over 4 weken het WK veldrijden (in Liévin) aan zich moet laten voorbijgaan?



"Het lijkt me beter dat we haar nu 2 weken vakantie gunnen en rustig opbouwen zodat ze een stevige basis aanlegt voor haar wegseizoen." "Anders zal ze rustperiodes moeten blijven inbouwen en achter de feiten blijven aanhollen."

Nog veel moois

Waarom de ziektekiemen zo lang in het lichaam van Moors blijven kamperen, is koffiedik kijken.



"Fleur is 19 jaar, heeft een wegprogramma afgewerkt en moet in het veld opboksen tegen profs, omdat er geen beloftewedstrijden zijn", geeft Nys een mogelijke reden aan.



"Op een gegeven moment kan dat te veel zijn. Dan moet je luisteren naar je lichaam en rusten. Want er komt nog veel moois voor haar aan."