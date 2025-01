L'Équipe is zeker: "Didier Deschamps verlaat Franse nationale ploeg na WK 2026"

De voorbije maanden wankelde de stoel van Didier Deschamps bij de nationale ploeg al stevig.



Ondanks twee opvolgende WK-finales - waaronder één gewonnen in 2018 - was er al een tijdlang kritiek op de defensieve aanpak van het Franse icoon. De jongste tijd bleven ook resultaten uit - Les Bleus sneuvelden in de halve finale van het EK en maakten geen geweldige indruk in de Nations League. Daarnaast vertroebelde de relatie met sterspeler Kylian Mbappé.



Deschamps lijkt nu de vlucht vooruit te nemen door aan te kondigen dat hij na het WK 2026 zijn contract niet zal verlengen.

Volgens L'Équipe zal de bondscoach de mededeling live doen tijdens het middagjournaal van 13 uur op televisiezender TF1.