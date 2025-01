Turnlegende en oudste olympische kampioene Agnes Keleti (103) overleden

De Hongaarse turnlegende Agnes Keleti, goed voor 5 keer olympisch goud, is op 103-jarige leeftijd overleden. De Holocaust-overlevende was de oudste nog levende olympische kampioene.

Ook haar moeder en zus bleven met de hulp van een Zweedse diplomaat in leven, maar haar vader en heel wat andere familieleden werden omgebracht in het vernietigingskamp van Auschwitz.

Agnes Keleti werd in 1921 geboren in Boedapest als Agnes Klein, dochter van een Joodse familie. Al op 4-jarige leeftijd begon ze met turnen en op haar 16e was ze Hongaars kampioene.

Na WOII pikte Keleti de draad van haar turncarrière weer op. Ze plaatste zich voor de Spelen van 1948, maar miste die door een enkelblessure.



Haar olympisch debuut kwam er eindelijk in 1952 in Helsinki en in 1956 in Melbourne kroonde ze zich op 35-jarige leeftijd tot de oudste goudenmedaillewinnares in de turngeschiedenis.

Keleti pakte in 1952 en 1956 goud op het onderdeel vloer en in 1956 ook nog op de balk, brug met ongelijke leggers en het teamonderdeel. In totaal heeft ze tien olympische medailles gewonnen.

Na de Spelen van Melbourne besloot Keleti niet terug te keren naar Hongarije, dat intussen was bezet door de communistische Sovjet-Unie. Ze bleef in Australië om een jaar later, in 1957, te emigreren naar Israël. Pas in 2015 keerde ze definitief terug naar Hongarije.

Op 9 januari zou Keleti haar 104e verjaardag vieren. Vorige week was ze in het ziekenhuis opgenomen met longproblemen. Sinds het overlijden van de Finse langlaufster Lydia Wideman op 13 april 2019 was Keleti de oudste levende olympische kampioen.