Lotto bindt snelle Jenno Berckmoes (23) drie jaar langer aan zich

Jenno Berckmoes was in 2024 een van de vele sterke youngsters bij Lotto-Dstny. De snelle Oost-Vlaming boekte in maart zijn eerste profzege in de Settimana Coppi e Bartali. In augustus bevestigde hij met winst in de Muur Classic in Geraardsbergen.

Nu ziet Berckmoes zijn knappe seizoen beloond met een nieuw, verbeterd contract bij Lotto. "Lang heb ik niet getwijfeld om bij te tekenen", reageert Berckmoes. "Het klinkt cliché, maar ik voel me goed bij de ploeg."

"Mijn ploegmaten, de staff en iedereen van de omkadering zijn als familie geworden. Ik ben ervan overtuigd dat we op vlak van performance en begeleiding bij de beste teams behoren. Ik ben klaar voor een volgende stap."

Naast zijn twee zeges viel Berckmoes in 2024 nog op met ereplaatsen in de Vierdaagse van Duinkerke (derde), het Circuit Franco-Belge (vierde), de Druivenkoers Overijse (vierde) en het EK gravel (derde).

De contractverlenging van Berckmoes is voor Lotto een mooi signaal na het plotse vertrek enkele weken geleden van Maxim Van Gils. Die drukte een transfer naar Red Bull-Bora-Hansgrohe door.