Nieuwe vertrekker is afgewend: Jarno Widar en Lotto slaan handen in elkaar tot en met 2027

Er komt dus geen bisnummer bij Lotto - Dstny na de pijnlijke transfer van Maxim Van Gils enkele weken geleden.

Toptalent Jarno Widar (19) stond nadrukkelijk op de radar van heel wat topteams, maar de winnaar van de Baby Giro blijft bij Lotto en heeft er een verbeterd contract tot en met 2027 getekend.

Widar had sowieso nog een contract voor een jaar als belofte in 2025, maar voor zijn verwachte profdebuut in 2026 in het shirt van Lotto zou er wel een opstapclausule in zijn oorspronkelijke overeenkomst gestaan hebben. Die optie is nu van tafel geveegd.

Widar leek nochtans niet weigerachtig te staan tegenover de interesse van heel wat topteams en enkele kritische klanken leken hem ook uit de Lotto-stal te drijven.



Maar ploeg en renner hebben elkaar nu toch gevonden. Er zijn verbeterde voorwaarden afgeklopt en garanties gegeven omtrent het pad dat Lotto zal bewandelen.