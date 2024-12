Pascal Hervé, trouwe luitenant van Richard Virenque, overlijdt op zijn 60e

Pascal Hervé was al bijna 30 jaar toen hij prof werd bij de Franse ploeg Festina. Hij werd er ploegmaat van onder meer Richard Virenque, voor wie hij jarenlang de meesterknecht zou zijn.

Ondanks die dienende rol reed Hervé ook voor zichzelf enkele mooie resultaten bij elkaar, met bijvoorbeeld zeges in de GP Plouay, de Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en vooral de Giro. Na die laatste overwinning mocht hij zelfs even de roze trui aantrekken.



Enkele jaren later stortte het kaartenhuisje van Virenque, Hervé en co in elkaar tijdens de Tour de France. Met de Festina-affaire kwam georganiseerd dopinggebruik aan het licht, zij het niet alleen bij de Franse ploeg.



Hervé werd 2 maanden geschorst voor zijn aandeel in de onverkwikkelijke zaak, maar liep 3 jaar later opnieuw tegen de lamp. Na een positieve plas in de Giro van 2001 moest hij een punt achter zijn carrière zetten, op 37-jarige leeftijd.



Hervé zou uiteindelijk maar 23 jaar van zijn wielerpensioen mogen genieten. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekend, maar in september werd hij nog geopereerd aan een tumor in zijn maag.