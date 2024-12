Billie Massey zet carrière bij de Belgian Cats "on hold" om persoonlijke redenen

Massey maakte nog deel uit van het team dat België vorig jaar naar de Europese titel leidde in Ljubljana. Ze is ook de tweelingzus van Becky Massey, die eveneens bij de Belgian Cats speelt.

De 24-jarige speelster uit Oostende is al drie seizoenen actief in de Spaanse competitie. Dit seizoen speelt ze voor Hozono Global Jairis, dat momenteel vijfde staat in de competitie met zeven overwinningen en zes nederlagen.

De Belgische basketbond heeft voor de rest een 16-koppige voorselectie bekendgemaakt voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgische basketvrouwen tegen Azerbeidzjan (6 februari in Oostende) en Litouwen (9 februari op verplaatsing).

Voorselectie: Julie Vanloo, Julie Allemand, Elise Ramette, Wivine Defosset, Maxuella Lisowa-Mbaka, Sarah Dossou, Antonia Delaere, Nastja Claessens, Marie Vervaet, Zhen Verburgt, Becky Massey, Bethy Mununga, Ine Joris, Emma Meesseman, Kyara Linskens en Laura Vilcinskas.

Voor Zhen Verburgt (Boom) en Laura Vilcinskas (Mechelen) is het de eerste keer dat ze deel uitmaken van de kern.

Na vier speeldagen staan de Belgian Cats samen in hun groep aan kop met Litouwen (drie zeges tegenover een nederlaag). "We willen tegen Azerbeidzjan niet alleen winnen, maar ook met een ruim verschil," zegt general manager Koen Umans in een mededeling van de basketbond. "Zo kunnen we met vertrouwen naar Litouwen vertrekken."