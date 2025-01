IJzersterke Mitchell schittert met eerste double-double bij OKC, Camara en Portland verliezen opnieuw

Ajay Mitchell blijft verbazen in zijn rookiejaar in de NBA. Onze landgenoot hielp OKC aan winst tegen Washington met 16 punten en 12 rebounds, goed voor zijn eerste double-double in de NBA. Toumani Camara en zijn Portland Trail Blazers liepen afgelopen nacht dan weer tegen een achtste nederlaag in negen wedstrijden aan. Dallas bleek onder impuls van Luka Doncic met 132-108 te sterk.

In zijn eerste jaar in de NBA overtreft Ajay Mitchell voorlopig de verwachtingen. De 22-jarige schitterde bij Oklahoma City Thunder al meermaals vanaf de bank en lijkt zich probleemloos in te passen in het topteam. Deze week verscheen Mitchell ook voor het eerst in de top tien van de Rookie Ladder in de NBA.

Afgelopen nacht bereikt onze landgenoot een nieuwe mijlpaal. Met een persoonlijk puntenrecord van 16 hielp Mitchell OKC aan een vlotte zege tegen de Washington Wizards, de slechtste leerling in de NBA-klas: 123-105.

Mitchell deed daar ook nog maar liefst 12 rebounds en 2 assists bij. Zo liet de Luikenaar zijn eerste double-double in de NBA optekenen. Met een driepunter aan het begin van het 4e kwart zorgde hij bovendien mee voor de tempoversnelling van Oklahoma.

Shai Gilgeous-Alexander was andermaal de grote man bij OKC. De Canadees was goed voor 41 punten, 9 rebounds en 3 assists. Het team van onze landgenoot blijft leider in de Western Conference, het won 23 van zijn 28 matchen.