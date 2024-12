Doncic smeert Portland en Toumani Camara 8e verlies in 9 matchen aan, sterke Mitchell wint wel met Oklahoma

Toumani Camara en zijn Portland Trail Blazers zijn afgelopen nacht opnieuw tegen een nederlaag aangelopen in de NBA. Dallas bleek onder impuls van Luka Doncic met 132-108 te sterk. Ajay Mitchell had wel reden tot vieren. De Belg zag zijn ploegmakker bij Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander de hoofdrol opeisen tegen Washington, maar maakte zelf ook indruk.

Afgelopen nacht liep Portland alweer tegen zijn 2e opeenvolgende nederlaag aan - de achtste in negen wedstrijden. Op bezoek bij Dallas was het Luka Doncic die de schijnwerpers opeiste.

Ook die andere Belg in de NBA, Ajay Mitchell, deed het opnieuw uitstekend. Mitchell won met zijn Oklahoma City Thunder van de Washington Wizards, de slechtste leerling in de NBA-klas: 123-105.

Na 3 quarters was het nochtans nog spannend met amper 4 punten verschil (91-87), maar in het laatste kwart stampte Oklahoma het gaspedaal in.

Shai Gilgeous-Alexander was andermaal de grote man bij OKC. De Canadees was goed voor 41 punten, 9 rebounds en 3 assists.

Mitchell zorgde met 16 punten voor een persoonlijk record, naast 12 rebounds en 2 assists. Met een driepunter aan het begin van het 4e kwart zorgde hij bovendien mee voor de tempoversnelling van Oklahoma.

Het team van onze landgenoot blijft leider in de Western Conference, het won 23 van zijn 28 matchen.