Joris Nieuwenhuis wil op Nederlands kampioenschap eindelijk rentree maken: "Voel me weer een beetje renner"

Er lijkt eindelijk een einde te komen aan de zorgenperiode van Joris Nieuwenhuis. De Nederlandse kampioen veldrijden kwam dit seizoen nog niet in actie door gordelroos, maar heeft na een stage in Spanje nu toch een mikpunt vastgepind: hij wil zijn titel op het Nederlands kampioenschap (12/01) verdedigen. "Mijn waarden gaan weer de juiste kant uit", laat hij weten in een persbericht.

Hij moest hét uithangbord van het gloednieuwe Ridley Racing Team worden, maar Joris Nieuwenhuis beleefde de afgelopen maanden een ellendige periode en kwam nog geen seconde in actie.

De Nederlander moest afrekenen met zona of gordelroos, een virus dat hem vlak voor het crossseizoen stevig te grazen nam. Nieuwenhuis wilde daarna zijn rentree maken eind november, maar daar kwam niets van in huis.

"We hadden toen nog niet helemaal begrepen hoe zwaar de klap was voor mijn gezondheid. Ik ben zieker geweest dan verwacht en bij mijn terugkeer lag mijn niveau gewoon enorm laag", blikt hij in een persbericht nog eens terug op de voorbije weken.

"Op training stelden we vast dat het niet de goede kant uitging. In samenspraak met de ploeg hebben we toen drastische maatregelen

genomen."