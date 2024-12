Unicum voor Steph Curry in de NBA: geen enkel geslaagd shot: "Dit is gênant"

De Golden State Warriors hebben een zeldzame bolwassing gekregen in de NBA. De Memphis Grizzlies smeerden de Warriors een verlies aan met maar liefst 51 punten. Sterspeler Steph Curry zakte helemaal door het ijs door geen enkele 'field goal' te maken in de 24 minuten die hij op het parket stond.

Bijna dag op dag 5 jaar geleden scoorde Steph Curry 62 punten tegen de Portland Trail Blazers. Het was in de periode dat de Golden State Warriors de NBA domineerden, met onder meer 4 titels in 7 jaar tijd.

Dat is tegenwoordig wel wat anders. In het klassement staat Golden State pas op de 10e plaats in het Westen, waarmee het zelfs de play-offs dreigt te missen.



Tekenend voor het verval van de Warriors was de match in Memphis, waar de ploeg uit Californië op een gegeven moment zelfs 57 punten in het krijt stond. Uiteindelijk werd de pijn nog een heel klein beetje verzacht met de 144-93-eindstand.



In het verleden kon Curry zijn team vaak over de streep trekken, tegen de Grizzlies was het het tegenovergestelde. Geen enkele van zijn gewone pogingen ging binnen. Gelukkig voor hem maakte hij wel 2 vrijworpen. Uiteindelijk besloot coach Steve Kerr om hem een grotere afgang te besparen. Na 24 minuten bleef hij op de bank.