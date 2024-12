De verwachte opvolger: Liam Lawson (22) neemt zitje van Perez over bij Red Bull

Red Bull heeft zoals verwacht een rijder uit de eigen opleidingsstal gekozen om Sergio Perez op te volgen. Niet Yuki Tsunoda, wel Liam Lawson krijgt de voorkeur om de ploeggenoot van Verstappen te worden. "Een levensdroom gaat in vervulling", reageert de 22-jarige Nieuw-Zeelander.

Een baaldag voor Yuki Tsunoda, een hoogdag voor Liam Lawson.

Beide RB-rijders waren de koplopers om het zitje van Sergio Perez over te nemen bij moederteam Red Bull. De renstal heeft nu gekozen voor de 22-jarige Nieuw-Zeelander.

Lawson kreeg al de kans om testritjes te maken na de GP van Abu Dhabi in de Red Bull. Daarin lijkt hij het team overtuigd te hebben. Het talent krijgt alvast de goedkeuring om in 2025 de teamgenoot van Verstappen te zijn.

"Dit is een droom die uitkomt", reageert de Nieuw-Zeelander. "Hier heb ik hard voor gewerkt sinds ik een knulletje van 8 jaar was. Ik wil iedereen in het team bedanken voor de kans en kijk ernaar uit om veel te leren van een viervoudige wereldkampioen."

Ook teambaas Christian Horner is enthousiast: "Liam zijn prestaties bij RB hebben getoond dat hij niet alleen resultaat kan rijden, maar ook gewoon een échte racer is. Hij is niet bang om zich te moeien bij de toprijders."

De doorslaggevende factor in de keuze om Lawson te verkiezen boven zijn 2 jaar oudere Japanse ploeggenoot? Het bewijs zal hij vanaf volgend jaar moeten leveren.