Luca Brecel geraakt bij entree op Riyadh Snooker Championship meteen op toerental

Luca Brecel heeft een stevig statement gemaakt in zijn eerste wedstrijd op de Riyadh Snooker Championship. Brecel, in maart nog verliezend finalist bij de vorige editie, liet in zijn 4-0-zege tegen Zhang Anda weer flitsen van zijn wereldkampioenenvorm zien.

Luca Brecel bewaart goeie herinneringen aan Riyad, waar ook deze week de beste snookerspelers om de vetpotten strijden.

In zijn eerste wedstrijd was Brecel meteen op de afspraak. Tegenstander Zhang Anda had zich eerder vandaag al moeten plaatsen voor de 1/8e finales en daarin was hij alleen maar de speelbal van de ex-wereldkampioen.

Met breaks van 62, 66, 100 en 120 werd het een duidelijke 4-0-zege voor onze landgenoot. In de kwartfinales ontmoet hij Kyren Wilson in Saudi-Arabië.