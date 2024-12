16-jarige zoon van Lleyton Hewitt krijgt, net als Halep, wildcard voor kwalificaties Australian Open

De meest opmerkelijke naam op het lijstje van kwalificatiewildcards is Cruz Hewitt, de 16-jarige zoon van ex-Australian Open-finalist Lleyton Hewitt.



De organisatoren hopen dat Cruz in de voetsporen van zijn vader kan treden, die in 1997 op zijn 15e de jongste speler was die zich kon plaatsen voor de hoofdtabel.



Cruz Hewitt heeft wel nog een lange weg af te leggen op de ATP-ranking. Hij staat momenteel 1264e. Zijn vader was jarenlang de nummer 1 van de wereld.

Wie ook een wildcard kreeg, is Simona Halep. Door een dopingschorsing is de Roemeense afgegleden naar plaats 877. Halep verloor in 2018 de finale in Melbourne tegen Caroline Wozniacki.

"Ik heb hard gewerkt om mij klaar te stomen voor 2025", zegt de voormalige nummer 1 van de wereld. "Het is spannend om na 3 jaar terug te keren naar Australië. Ik ben het toernooi dankbaar voor deze kans."