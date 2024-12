Courtois wil straks prijs winnen waar niemand de waarde nog van kent én die door "oneerlijk" format kritiek uitlokt

Moest er nog meer voetbal zijn? Volgens de FIFA alvast wel. Vanavond staat in Qatar plots de finale van de Intercontinental Cup op het programma. Een prijs waar alleen finalisten Real Madrid en Pachuca van wakker lijken te liggen. Want is dit afgestofte concept nog wel de kroning van de 'wereldkampioen' bij de clubs?

"Ik denk dat het belangrijk is om dit intercontinentale evenement te hebben. Om te bepalen wie de beste was in 2024. Het is groots. Met de kalender is het natuurlijk niet altijd gemakkelijk om deze wedstrijden in te passen, maar ik denk dat we allemaal enthousiast zijn om die finale te spelen."

Aan het woord is Thibaut Courtois - eigenaar van de meest indrukwekkende prijzenkast ooit in het Belgische voetbal en nog steeds even ambitieus om daar nieuwe trofeeën aan toe te voegen.

Vanavond krijgt de doelman daar een uitgelezen kans toe. Met Real Madrid staat Courtois namelijk in de finale van de allereerste FIFA Intercontinental Cup, waar de zes kampioenen van de continentale voetbalbonden aan deelnemen.

Door de overvolle speelkalender hoeft het niet te verbazen dat de mondiale belangstelling relatief laag te noemen valt. Of gaat u zich straks naar huis haasten om de finale tussen Real en het Mexicaanse Pachuca om 18 uur te bekijken?