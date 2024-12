Achter het virale interview schuilde (verborgen) verdriet: het verhaal van Michael Somers, die 3 dagen na de Spelen zijn papa verloor

Het lot heeft geen agenda. Weinig sporters bij wie extreme vreugde en verdriet in 2024 zo dicht bij elkaar lagen als voor Michael Somers. Amper 3 dagen na zijn straffe prestatie in de olympische marathon - gevolgd door hét virale interview - moest hij afscheid nemen van zijn papa na een slepende ziekte. Voor het eerst doet Somers zijn verhaal.

"Het was een periode met hoogtes en laagtes", mijmert Somers. "Sowieso is het allemaal heel intens geweest."

"Weet je, ik heb lang nagedacht of ik iets zou delen met de buitenwereld. Want ik had schrik dat het zou lijken alsof ik de situatie gebruikte om een mooier olympisch verhaal te creëren. (zucht) Alleen was dit verdriet niet enkel van mij, maar van onze hele familie." In een goedgevulde zaak aan de Leuvense Vaart drinkt Michael Somers eens van zijn zwarte koffie - zonder melk of suiker.

Somers loopt in september 2023 - met 1 seconde overschot - de olympische limiet tijdens de marathon in Berlijn. Aan de finish staat papa Ludo te glunderen van trots wanneer hij zijn zoon een droom ziet waarmaken.

"Als ik nu kijk naar mijn trainingen van vroeger, toen ik dacht dat ik er alles voor deed, moet ik eens lachen. Het concept hard werken heeft voor mij een nieuwe definitie gekregen. Ik ben moe geweest tot in het diepste van mijn ziel en tastte de grenzen van mijn lichaam af. Maar ik had geen 5 jaar tijd, hé. Ik moest risico's nemen."

Voor wie het parcours richting Parijs van Somers niet kent: het is redelijk waanzinnig. Pas twee jaar geleden besliste de laatbloeier, die zich vooral focuste op de (middel)lange afstanden en het veldlopen, om zich volledig op de marathon te smijten. Somers geeft zijn job als kinesist op en kiest voor een monnikenleven volledig in het teken van zijn sport.

In de laatste maanden voor de Spelen zijn er een paar momenten geweest waarop het niet zeker was of mijn papa het nog zou halen.

In de laatste maanden voor de Spelen zijn er een paar momenten geweest waarop het niet zeker was of mijn papa het nog zou halen.

Wat de buitenwereld op dat moment niet weet, is dat de vader van Somers al lange tijd ernstig ziek is.

Kanker. Terminaal.



De familie kiest er bewust voor om er in intieme kring mee om te gaan. Tijdens zijn voorbereiding op Parijs rept Somers er dan ook met geen woord over. Niet in interviews, evenmin in zijn eigen blog.

Toch is zijn laatste rechte lijn richting de Spelen er eentje met veel mentale bochten. De spreidstand tussen zorgen voor zijn vader en het najagen van zijn olympische doelen knaagt.

"Zeker in de laatste maanden voor Parijs zat ik veel in het buitenland. In die periode zijn er een paar momenten geweest waarop het niet zeker was of mijn papa het nog zou halen. (neemt even zijn tijd) Dan wil je thuis zijn om te helpen, maar ik was er niet."

"Alleen is het een keuze geweest die ik samen met hém gemaakt heb. We hebben daar veel over gepraat. Hij wilde dat ik mijn Spelen op de best mogelijke manier kon voorbereiden. Voor mijn papa, die er vanaf het begin van mijn carrière bij was, bracht dat een fierheid met zich mee."