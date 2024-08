Prachtig moment na marathon: Somers wil voor interview eerst naar huis bellen - "Papa, ik sta voor altijd in de boeken"

Family first! Michael Somers was na zijn onverhoopte 22e plek in de olympische marathon een vat vol vreugde. En die ontlading wilde hij maar al te graag delen met één man: zijn papa. Voor hij aan zijn interview begon, vroeg hij dan ook aan onze reporter Maarten Vangramberen om zijn gsm te lenen. "Ik zou mijn vader graag eerst eens bellen", klonk het - waarna hij ook emotioneel terugblikte op zijn dolle dag.