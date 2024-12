En of zijn batterijen weer zijn opgeladen, LeBron James pakt meteen uit met monsterdunk

In de NBA heeft LeBron James zijn comeback gemaakt. De bijna 40-jarige superster won met de LA Lakers van de Memphis Grizzlies (116-110). Nog vannacht speelden Dallas en Golden State een stevige partij, gewonnen door de Mavericks van Luka Doncic (133-143).

Monsterdunk in Los Angeles

LeBron James had enkele dagen vrijaf gekregen om persoonlijke redenen en om zijn linkervoet te laten herstellen. Vannacht stapte hij weer het parket van de LA Lakers op, drie kwartier voor de opworp werd duidelijk dat hij zou spelen tegen de Memphis Grizzlies.

En James had er zin in. Hij trakteerde het thuispubliek meteen op een stevige dunk. Over de hele wedstrijd was hij goed voor 18 punten, 8 rebounds en 8 assists tegen de Grizzlies (116-110).

"Ik voelde me vrij goed", reageerde James, die op 30 december zijn 40e verjaardag viert en daarmee de oudste speler is in de NBA.

"Ik kreeg de kans om lichaam en geest weer in balans te krijgen en dat is me gelukt. Ik stond er."

Nog bij de Lakers scoorde man in vorm Anthony Davis 40 punten. Daarnaast plukte hij ook 16 rebounds. In zijn laatste 4 wedstrijden was Davis telkens goed voor minstens 30 punten en 10 rebounds.