Red Panthers beginnen Hockey Pro League zonder bondscoach: "Geven onszelf nog tot februari-maart"

Komende zaterdag openen de Belgische hockeyvrouwen hun nieuwe campagne in de Hockey Pro League, uitgerekend tegen China, het land dat de Red Panthers uit de olympische finale hield. Na de Spelen verloor België zijn bondscoach Raoul Ehren aan Nederland. Die vacante positie werd nog altijd niet ingevuld.

Een maand na de dramatische afloop van de Olympische Spelen - België bleef met lege handen achter - kregen de Red Panthers een tweede dreun te verwerken. Succescoach Raoul Ehren zegde zijn pas verlengde contract op om de Nederlandse vrouwen te gaan coachen. De Belgische hockeyfederatie deed er nog alles aan om Ehren aan zijn contract te houden, maar die zwaaide met een waterdichte clausule. Het gevolg: België mocht op zoek naar een nieuwe coach. "We dachten die ook gevonden te hebben", klinkt het vanuit de federatie. "We hadden een overeenkomst met een buitenlander, maar dat is uiteindelijk afgesprongen."

We hadden een nieuwe, buitenlandse, coach gevonden, maar dat is uiteindelijk afgesprongen.

Dat betekent dat de Panthers komend weekend zonder T1 aan een nieuwe cyclus beginnen. In de Hockey Pro League nemen ze het op tegen China, het land dat in de halve finales van de Spelen net iets te sterk was.

De voormalige assistenten van Ehren - Tim White, Darran Bisley en Jeroen Baart - zullen de coaching de komende weken/maanden voor hun rekening nemen. Technisch directeur Adam Commens gaat ook mee om alles in goeie banen te leiden, maar ook om te observeren.

"Het is goed mogelijk dat de huidige situatie wordt omgezet in een definitieve, maar we geven onszelf nog tot februari-maart om effectief een nieuwe bondscoach te vinden."