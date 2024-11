Zelfs in Las Vegas is F1-gokje moeilijk: "Realistischer dat het pas in Qatar prijs is voor Verstappen"

In Las Vegas hebben ze al veel shows gezien, maar getuige van een F1-wereldtitel waren ze nog niet in de gokstad. Kan Max Verstappen zondag voor die primeur zorgen? "Ik durf er mijn geld niet op te zetten", zegt de Nederlandse F1-journalist Arjan Schouten.

"Er is dan ook heel veel aan gelegen om in Las Vegas het hoogtepunt van het seizoen te beleven", aldus Schouten.

"Het is natuurlijk het enige circuit waarvan de Formule 1 echt eigenaar is. Ze hebben zelfs een deel land gekocht om de pitstraat te bouwen."

Dat Las Vegas in de tweede editie al kans maakt op een wereldtitel, doet de F1-eigenaars al dromen. "Ik heb me laten vertellen dat er al van alles klaar staat om een feestje te bouwen", vertelt Arjan Schouten, F1-journalist bij het AD.

De Grote Prijs in Las Vegas is het nieuwste paradepaardje van de Amerikaanse F1-eigenaar Liberty Media. Kosten noch moeite worden gespaard om opnieuw een succes te maken van de race in "de entertainmenthoofdstad van de wereld".

Max Verstappen riep vorig jaar al "Viva Las Vegas" bij zijn overwinning, maar om nu ook een wereldtitelfeestje op gang te trappen, moet hij zondag voor Lando Norris blijven.

"In Brazilië is dat wel gelukt, maar dat was natuurlijk een heel bijzondere race", ziet Schouten. Op een kletsnat circuit van Interlagos stormde Verstappen van de 17e plek naar de overwinning.

"Als je de afgelopen 10 races bekijkt, is het vaker gebeurd dat Norris voor Verstappen eindigde. Puur sportief valt het dus maar af te wachten."

"Tegelijkertijd heeft Norris toch een knak gekregen in Sao Paulo. Hij is nu echt klaar. Maar ik durf er mijn geld nog niet op te zetten dat het al in Las Vegas prijs is. Ik denk dat Qatar misschien realistischer is."