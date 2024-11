Bij de volgende GP kan het al raak zijn: wat moet Max Verstappen doen om in Las Vegas wereldkampioen te worden?

di 5 november 2024 12:23

Max Verstappen serveerde een masterclass in Interlagos.

Na zijn indrukwekkende zege in Brazilië twijfelt niemand er nog aan dat Max Verstappen zijn wereldtitel in de Formule 1 zal verlengen. Het kan al raak zijn bij de volgende GP in Las Vegas. Aan welk resultaat heeft Verstappen genoeg?

Na de GP van Brazilië staan er nog 3 raceweekends in de Formule 1 op de kalender: Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Daarin zijn maximaal nog 86 punten te verdienen. Om dat puntenaantal te halen moet een rijder de 3 GP's winnen met de snelste ronde én 1e worden in de sprintrace in Qatar. Max Verstappen kan dus in de volgende GP al wereldkampioen worden. Hij heeft in de WK-stand 62 voorsprong op Lando Norris. Als hij in Las Vegas slechts 2 punten van die voorsprong inlevert, dan kroont hij zich opnieuw tot wereldkampioen. De wereldkampioen kronen in de glitter en glamour van Las Vegas, dat zal wellicht de natte droom zijn van de bazen van F1 en de Liberty Media. Wat moet Verstappen daarvoor doen?

Max Verstappen is wereldkampioen in Las Vegas als... Verstappen voor Norris eindigt

Norris niet beter doet dan de 10e plaats

Norris 2e of 3e wordt, Verstappen net achter hem eindigt én de Nederlander de snelste ronde rijdt

Norris 4e of lager eindigt, niet de snelste ronde rijdt én Verstappen net achter hem over de finish rijdt

Norris is de enige die Verstappen nog van de wereldtitel kan houden. Charles Leclerc kan mathematisch nog op gelijke hoogte komen, maar verliest dan het pleit omdat Verstappen sowieso meer overwinningen telt op het einde van het seizoen. Om het titelgevecht met zekerheid nog iets langer te rekken, dan moet Norris de GP in de straten van Las Vegas winnen. Want zelfs met de 2e plaats is hij niet 100 procent zeker. Afspraak op zondag 24 november in Las Vegas.

Wat moet Lando Norris doen om titelstrijd levend te houden na Las Vegas?

Max Verstappen Lando Norris 1e / 2e 1e 3e 2e of 1e als Verstappen snelste ronde rijdt 4e 3e of 2e als Verstappen snelste ronde rijdt 5e 3e of 4e met snelste ronde 6e 4e of 5e met snelste ronde 7e 5e of 6e met snelste ronde 8e 6e of 7e met snelste ronde 9e 7e of 8e met snelste ronde 10e 8e of 9e met snelste ronde 11e of slechter 8e of 9e met snelste ronde

WK Formule 1 2024 klassement ranking drivers

ranking manufacturers ranking Pos. Rijder Constructeur Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 393 2 Lando Norris McLaren 331 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 307 4 Oscar Piastri McLaren 262 5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 244 6 George Russell Mercedes 192 7 Lewis Hamilton Mercedes 190 8 Sergio Perez Red Bull Racing 151 9 Fernando Alonso Aston Martin 62 10 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 31 meer tonen ranking Pos. Constructeur Punten 1 McLaren 593 2 Scuderia Ferrari 557 3 Red Bull Racing 544 4 Mercedes 382 5 Aston Martin 86 6 Alpine 49 7 Haas F1 Team 46 8 RB - Honda RBPT 44 9 Williams Racing 17 10 Kick Sauber - Ferrari 0