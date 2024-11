Hij is nu zelfs Schumacher voorbij: Max Verstappen heeft na Braziliaanse regenrush nieuw record beet

897 dagen, zo lang staat Max Verstappen al onafgebroken aan de leiding van de WK-stand. De rijder van Red Bull nam over van Charles Leclerc na de GP van Spanje in 2022 en is sindsdien de norm op vier wielen. Zelfs Michael Schumacher deed in zijn hoogconjunctuur niet beter.

Niet alleen een nieuwe overwinning, ook een extra record voor Max Verstappen na de GP in Brazilië.

Hij is nu al 897 dagen onafgebroken koploper in de WK-stand. Verstappen nam de eerste positie sinds de Grote Prijs van Spanje in 2022 over van Charles Leclerc.

Zo doet Verstappen beter dan Michael Schumacher. Hij lag van september 2000 tot maart 2003 896 dagen aan de leiding.

In het huidige seizoen heeft Verstappen nu een voorsprong van 62 punten op Lando Norris. Dit betekent dat de Nederlander bij de volgende race in Las Vegas, over bijna drie weken, wereldkampioen kan worden.

Maar hoe de race ook verloopt, de Nederlander blijft gewoon koploper in het WK. Norris kan hem op zijn vroegst bij de slotrace in Abu Dhabi op 8 december inhalen in de titelstrijd.

Als Verstappen de wereldtitel pakt, heeft de Formule 1 op zijn vroegst bij de openingsrace van volgend seizoen in Australië een andere koploper in het WK. Dan is Verstappen als eerste coureur ooit door de grens van duizend dagen als koploper gegaan.