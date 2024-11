Victor Schelstraete: "Jake Paul op zijn bek zien gaan tegen Mike Tyson, dat is voor veel mensen een orgasme"

vr 15 november 2024 11:28

De bokskamp tussen legende Mike Tyson en YouTube-fenomeen Jake Paul verdeelt de meningen. De Belgische bokser Victor Schelstraete laat de controverse voor wat ze is en zal komende nacht onbevangen naar het gevecht kijken. "Het is sensatie van de hoogste orde, maar ik ga ervan genieten", klinkt het in Laat.

Mike Tyson versus Jake Paul: wat moeten we daar nu van denken? Een van de beste boksers aller tijden - weliswaar op leeftijd - tegen een controversiële YouTube-ster annex beginnende bokser. "Of het sportief iets voorstelt, kunnen we pas na de kamp zeggen", zegt olympisch bokser Victor Schelstraete, die wel geboeid is door de kamp. "Het is sensatie van de hoogste orde, maar ik ga sowieso kijken. Ik weet niet in hoeverre het echt is, in hoeverre het in scène gezet is. Maar het intrigeert me wel." "Jake Paul is nog maar één keer écht getest, maar nog nooit in een scenario waarin iemand hem echt wil doden. Iemand die hem écht pijn wil doen. Pas dan kun je weten wat voor man je voor je hebt."

Of het sportief iets voorstelt, kunnen we pas na de kamp zeggen. Maar het intrigeert me wel. Victor Schelstraete

Schelstraete benadrukt het marketinggehalte van de kamp. "Kijk, Jake Paul heeft een narratief gecreëerd waarin hij een onuitstaanbare figuur speelt, met heel veel volgers. Er zijn ook heel veel mensen die hem haten en hem willen zien verliezen." "Hij is de antiheld en hij zoekt dan een tegenstander die de held is en die ons zal verlossen van de onuitstaanbare Jake Paul. En wie beter dan de legende Mike Tyson om dat te doen. Dat is voor veel mensen een orgasme: Jake Paul op zijn bek zien gaan tegen Mike Tyson." "Maar ik denk dat Jake Paul in het echte leven niet zo'n onuitstaanbare kerel is. Anders kun je volgens mij niet zo succesvol worden. Ik denk dat hij heel goed weet wat hij aan het doen is en dat hij heel goed weet wat hij moet zeggen, wanneer en tegen wie om controverse uit te lokken. Ik ga niet mee in de haat tegen Jake Paul."

