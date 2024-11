Philippe Gilbert hekelt interne afspraken bij wielerbond: "Heb nooit kunnen solliciteren"

Stevige taal dus van Gilbert. Maar bij Belgian Cycling brengen ze een ander verhaal naar buiten. "Er zijn gesprekken geweest met Philippe", gaf bondsvoorzitter Tom Van Damme woensdag aan in Tubeke.



"Dat was overigens een zeer constructief gesprek. De visie van de federatie sluit echter dicht aan bij die van Serge: de band tussen jeugd en profs is zo belangrijk geworden, dat er doorstroming nodig is. Die lijn hebben we aangehouden."



Maar Van Damme gaf wel toe dat er nooit een sollicitatie was uitgeschreven. "Er waren wel een aantal gesprekken, maar daarin waren de kandidaten zelf vaak eerder vaag."



"Ze wisten vaak zelf nog niet exact welke weg ze wilden opgaan met hun carrière, terwijl wij intern wel een volwaardige kandidaat hadden."



Die volwaardige kandidaat trok dan ook aan het langste eind. Tot onvrede van Gilbert.