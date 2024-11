De logische keuze, maar ook de goeie? "Serge Pauwels is een topcoach met enorm veel kwaliteiten"

wo 13 november 2024 17:46

Witte rook, maar geen verrassing. Met Serge Pauwels heeft de Belgische wielerbond een nieuwe bondscoach beet die al een tijdje in poleposition lag. "De meest logische keuze", menen 3 kenners in Sporza Daily. Maar ook de goeie? "Hij zal in elk geval weer tussen de verschillende ego's moeten schaatsen als een volleerd politicus."

Na maanden vol speculaties is de geruchtenmolen eindelijk gestopt met draaien. Serge Pauwels krijgt de sleutels van de bondscoachkamer in handen. Een verrassende keuze? "Helemaal niet", opent José De Cauwer in Sporza Daily. "Hij heeft als assistent samengewerkt met Sven Vanthourenhout en kent het reilen en zeilen van de bond. Het is dus de meest logische keuze." Christophe Vandegoor springt hem meteen bij. "Hij was al jaren bondscoach van de junioren en was er als assistent bij om de wereldtitels van Remco Evenepoel mee te maken." "Op dat vlak is hij dus al gepokt en gemazeld. Met Vanthourenhout heeft hij heel goed samengewerkt. Het is dus de logica om voor hem te kiezen." Al weten we voorlopig niet wie hij in de strijd naar de bondscoachtroon allemaal heeft afgetroefd. "Daar ben ik wel benieuwd naar", bedenkt Vandegoor zich. "Maar dat zal misschien nooit boven water komen." "Ik vermoed dat het gewoon een voortzetting is met Serge Pauwels, omdat hij het huis heel goed kent."

Pauwels heeft de wereldtitels van Evenepoel van dichtbij meegemaakt.

Het (on)bekende

Belgian Cycling waagde zich met Pauwels duidelijk niet aan een sprong in het onbekende. Of toch? "Het zal nog moeten blijken of hij naast de logische keuze ook de goeie keuze is", stelt De Cauwer. "Maar ik denk wel dat hij voldoende knowhow heeft van het moderne wielrennen." "Hij is niet de man met het grootste palmares, net als Vanthourenhout - en ik al zeker niet (lacht). Maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Je kan je als een logische manager opstellen en samen met de renners een plan uitstippelen. Ik denk dat hij een héél goeie keuze is." "Op het eerste gezicht lijkt hij de makkelijke oplossing", beaamt Vandegoor. "Maar dat zo uitdrukken is Pauwels toch wel wat oneer aandoen."

Of ik blij ben met de nieuwe bondscoach? Absoluut! Cian Uijtdebroeks

Beide commentatoren geloven in de nieuwkomer. En ook bij de renners wordt hij nu al met open armen ontvangen. "Of ik blij ben met de nieuwe bondscoach? Absoluut!", glundert Cian Uijtdebroeks. "Hij heeft enorm veel kwaliteiten, dat heeft hij al bewezen in de jeugd." Uijtdebroeks illustreert het allemaal even met een anekdote. "Het mooiste dat we al samen gedaan hebben, is de Ronde van de Toekomst (waar Uijtdebroeks won, red.). Dat was een project dat we al heel lang op voorhand hadden aangepakt samen." "Serge is dan echt iemand die daar een plan voor maakt en alles rustig uitdoktert. Tijdens de koers blijft hij bovendien met de voetjes op de grond." "Hij was een echte topcoach om bij me te hebben en dat zal richting andere renners niet anders zijn", weet hij nu al.

Uijtdebroeks won de Ronde van de Toekomst met hulp van Pauwels.

