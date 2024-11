Serge Pauwels in polepositie om Sven Vanthourenhout op te volgen als bondscoach

Serge Pauwels (40) lijkt de beste adelbrieven te hebben om de nieuwe bondscoach van de profs en de beloften te worden. Pauwels was de voorbije jaren al de rechterhand van Sven Vanthourenhout, die na het WK afzwaaide. Belgian Cycling hakt om 15.30 uur de knoop door op de Raad van Bestuur.

De Belgische wielerbond is op zoek naar een opvolger van Sven Vanthourenhout. De West-Vlaming legde na het WK zijn taken neer als bondscoach van de profs, met wie hij de voorbije jaren talloze medailles en titels heeft veroverd. Hij had ook de beloften onder zijn hoede.

Serge Pauwels, die de jongste jaren al een tandem met Vanthourenhout vormde en zich ook ontfermde over de junioren, ligt in polepositie om hem op te volgen.

Pauwels verstopte de voorbije weken zijn ambitie niet, maar moet wachten op groen licht van Belgian Cycling. Ook Philippe Gilbert had zijn interesse nadrukkelijk uitgesproken. Om 15.30 uur zit de Raad van Bestuur samen.